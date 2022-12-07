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Запад признался в неспособности просчитать шаги Путина

19:58
  • среда
  • 07 декабря 2022

Характер конфликта быстро меняется

НАТО затрудняется предугадать, с какими потребностями столкнется Киев в долгосрочной перспективе. Непредсказуемость на поле боя играет на руку Москве – Североатлантический альянс не может просчитать дальнейшие шаги президента России Владимира Путина на Украине, пишет Politico.

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"Почти невозможно рассчитать реальные потребности украинской стороны как в военной, так и в гуманитарной помощи, потому что характер конфликта быстро меняется", — приводит издание мнение эксперта аналитического центра RAND Corporation Сэмюэла Черапа.

Киев постоянно просит западных союзников увеличить поставки оружия и финансирование. Однако, по данным аналитиков, оборонные бюджеты членов НАТО под угрозой, особенно в условиях высокой инфляции и роста цен на энергоносители. Ослабить напряжение может крайняя мера — перераспределение средств из трастового фонда, созданного ранее в поддержку афганской армии. Однако и этих денег хватит ненадолго.

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