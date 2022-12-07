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Собянин рассказал о развитии автомобилестроения в условиях санкций

20:29
  • среда
  • 07 декабря 2022

Прогнозы западных стран не сбылись

Автомобильная отрасль оказалась самой пострадавшей в результате введенных Западом санкций. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром".

По словам мэра, западные компании, принимая решение об уходе из России, видимо, думали, что в нашей стране "лет сто" не будут производиться автомобили, а население будет ездить чуть ли не на телегах. Однако эти прогнозы не сбылись.

"Завод "Москвич" сохранил коллектив, нашел партнеров, и за шесть месяцев запустил линию. Это дорогого стоит", - напомнил Собянин.

В будущем "Москвич" начнет производить электромобили, поскольку они будут определять будущее. Мэр подчеркнул, что Россия должна не только догонять, но и обгонять в этой сфере.

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