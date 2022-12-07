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"Ребята достойно несут службу": Собянин о поездке в Донбасс

20:51
  • среда
  • 07 декабря 2022

Мэр рассказал, что Москва предоставила профессиональных строителей для строительства оборонительных сооружений

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился впечатлениями от своей поездки в Донбасс. По его словам, моральный дух мобилизованных очень хороший, "спокойный и уверенный".
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"Ребята достойно несут службу", - сказал мэр в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром".

Он также рассказал, что одной из целей поездки было оказание помощи в создании оборонительных линий в зоне СВО. Делается это с помощью профессиональных строителей, которых предоставила Москва.

Оборонительные сооружения включают в себя противотанковые рвы, траншеи, ДОТы. Собянин надеется, что это не только спасет жизни наших солдат, но и создаст хотя бы минимальные условия для проживания военных в зимнее время.

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