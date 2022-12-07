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"Это провокации": Собянин о сообщениях про "вторую волну" мобилизации

21:15
  • среда
  • 07 декабря 2022

Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" ответил на вопрос, будет ли в Москве "вторая волна" мобилизации.

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"Эта тема постоянно поднимается. Мне кажется, это делается с целью провокации, чтобы люди сбегали из страны, прятались. Ведь разгон таких сообщений идет на прозападных блогах, в СМИ. Это чистый заказ, чтобы создать проблему для нашей страны. Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет", - заявил глава города.

В октябре министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что частичная мобилизация в России завершена. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется, указал в докладе глава ведомства.

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