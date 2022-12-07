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Кличко предупредил киевлян об энергетическом апокалипсисе

21:49
  • среда
  • 07 декабря 2022

Убежища не смогут принять все 3,6 миллиона жителей

Киев близок к энергетическому апокалипсису. Жители могут остаться без света, воды и тепла, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко нашел прибежище для киевлян на случай блэкаута
Мэр Киева Кличко не исключил частичной эвакуации жителей в пригород

"Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры", - заявил Кличко в интервью агентству Reuters.

По словам киевского мэра, в украинской столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 миллиона жителей в случае полных отключений. Кличко предупредил: если ситуация ухудшится, люди должны быть готовы к эвакуации.

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