В США одобрили резолюцию, обвиняющую Россию в геноциде на Украине

Комитет по международным делам Сената США в среду, 7 декабря, принял резолюцию о признании действий России в конфликте с Украиной "геноцидом". Этот документ прокомментировало российское посольство в Соединённых Штатах.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия отвергает резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине "геноцидом", а также заявили, что подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов.

Ради обоснования своей русофобии американские законодатели жонглируют формулировками из документов ООН, ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о голодоморе, отметили российские дипломаты.

Кроме того, в посольстве указали, что американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима, молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики, сообщает РИА Новости.

Ранее на Западе начали продвигать тезис о том, что голодомор в СССР в 1930-е годы являлся геноцидом украинского народа. В России это назвали искажением исторических фактов и напомнили, что от голода пострадали представители и других национальностей, не только в Украинской ССР, но и в других союзных республиках, включая Россию.

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