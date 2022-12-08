Зеленский допустил завершение боев на Украине в 2023 году

Президент Украины записал очередное видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вооруженный конфликт вокруг Украины завершится в следующем году, когда "украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время".

В видеообращении, которое опубликовало издание Politico, Зеленский благодарит всех, кто оказывает Украине помощь и поддержку, помогая "пережить эти ужасные времена".

Зеленский и его советники прежде уже строили предположения о сроках боевых действий, но они не сбылись. В частности, Киев выражал желание завершить конфликт до наступления зимы, однако не смог этого добиться.

Президент США Джо Байден заявил, что готов говорить с российским лидером Владимиром Путиным, "если у него действительно есть интерес" к завершению боевых действий на Украине. В этом случае Байден, по его признанию, будет счастлив сесть с российским лидером за стол переговоров.

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