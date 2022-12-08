Это произошло на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления Украины

В конфликте на Украине наступил переломный момент на фоне усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима. Такое мнение высказали обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

Журналисты указали, что российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. При этом Украина исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки Запада.

Авторы материала также осудили действия киевского режима против гражданского населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта, отметив, что "украинские снаряды унесли жизни сотен мирных жителей в Донбассе, также появляются сообщения о военных преступлениях со стороны ВСУ".

Самым нравственным решением в ситуации журналисты сочли завершение боевых действий переговорами.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что западные страны на протяжении восьми лет воспитывали на Украине антироссийского монстра, однако Россия способна устранить исходящую с Украины угрозу военным путем, если это не удается сделать мирными методами.

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