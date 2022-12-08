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Шольц согласился обсуждать с Россией контроль над вооружениями в Европе

09:18
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Однако до этого должны быть прекращены боевые действия, заявил политик

Необходимо поговорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе, однако сначала нужно прекратить боевые действия на Украине. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Funke.
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Политик назвал первоочередной целью завершение боевых действий на Украине и вывод с ее территории российских войск.

Затем, как подтвердил Шольц, "возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы". Берлин готов говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе и предлагал это еще до начала российской спецоперации, заверил политик.

Глава германского правительства также заявил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину, однако подчеркнул, что нельзя допустить противостояния России и НАТО.

Ранее Шольц заявлял, что Германия намерена выступить в качестве гаранта европейской безопасности в соответствии с ожиданиями союзников. Политик отметил, что благополучие, безопасность и демократия в Германии зависят от соблюдения общих правил в сфере безопасности, поэтому ФРГ стремится "возводить мосты внутри Европейского союза и быть поборником многосторонних решений для глобальных проблем".

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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