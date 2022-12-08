МИД России оценил состояние диалога с США по стратегической стабильности

Коммуникация прервалась по вине Вашингтона

Переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью "Известиям".

Дипломат напомнил, что Москва и Вашингтон перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, но не отменили его. Это решение далось трудно, "ситуация со все более глубокой и все более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее оказала непосредственное влияние".

Россия не рассматривает возможность односторонних уступок в диалоге с США по стратегической стабильности, но готова возобновить диалог на равноправной и сбалансированной основе, подчеркнул замминистра. Он напомнил, что "диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески".

При этом Рябков подчеркнул, что российская сторона не собирается просить США ни о каких одолжениях для возобновления диалога, поскольку "за ними в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим".

Ранее президент США Джо Байден допустил возможность диалога с президентом России Владимиром Путиным, если последний "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. В Кремле в ответ отвергли выдвинутые Джо Байденом условия для переговоров с Россией, подчеркнув, что спецоперация продолжается.

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