ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России оценил состояние диалога с США по стратегической стабильности

09:40
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Коммуникация прервалась по вине Вашингтона

Переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью "Известиям".
Столтенберг обвинил Россию в невозможности наладить диалог

Дипломат напомнил, что Москва и Вашингтон перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, но не отменили его. Это решение далось трудно, "ситуация со все более глубокой и все более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее оказала непосредственное влияние".

Россия не рассматривает возможность односторонних уступок в диалоге с США по стратегической стабильности, но готова возобновить диалог на равноправной и сбалансированной основе, подчеркнул замминистра. Он напомнил, что "диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески".

При этом Рябков подчеркнул, что российская сторона не собирается просить США ни о каких одолжениях для возобновления диалога, поскольку "за ними в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим".

Ранее президент США Джо Байден допустил возможность диалога с президентом России Владимиром Путиным, если последний "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине. В Кремле в ответ отвергли выдвинутые Джо Байденом условия для переговоров с Россией, подчеркнув, что спецоперация продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.