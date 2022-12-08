Отставка Макрона и золото по $3000: Saxo Bank дал "шокирующий прогноз" на 2023 год

В реальность этих предсказаний сложно поверить

Пристально вглядываясь в хрустальный шар, ясновидящие, колдуны и серьёзные аналитики рассказывают, каким будет 2023 год. Датский Saxo Bank опубликовал прогноз на 2023 год, который назвал вопиющим и шокирующим. Не нужно быть Вангой, чтобы предсказать: мир продолжит переживать глобальные потрясения и в следующем году. Но дело в подробностях: чего ждать, к чему готовиться?

"В 2023 г. мировая экономика перейдёт в режим военной экономики, где суверенные экономические выгоды и уверенность в своих силах превзойдут глобализацию", - говорится в прогнозе.

Помимо военной экономики, будут прорывы в области энергетики. Миллиардеры объединятся для создания крупнейшего энергетического проекта и потратят на него триллион долларов. При этом наступит разочарование в альтернативных источниках энергии, таких как ветер и солнце. Уж слишком они ненадежны. Главным политическим событием 2023 года станет отставка Эммануэля Макрона, которому не удастся провести пенсионную реформу, и его место займёт ультраправая Марин ле Пен.

Надежды на стабилизацию экономики и снижение инфляции придётся оставить. Дорожать будет всё, в том числе и золото. Цена на драгоценный металл взлетит в полтора раза и составит 3000 долларов за унцию.

А ещё и мясо отнимут. Одержимые сторонники вечнозеленой Греты Тунберг в следующем году будут ликовать. Согласно прогнозу, как минимум, одна из стран, которую не называют, объявит о полном запрете производства мяса к 2030 году и окончательно перейдёт на растительную пищу. А к 2050-му, по этому сценарию, потребление мяса на одного человека должно снизиться до 24 килограммов в год. То есть примерно 65 граммов в день. В бедных африканских странах сейчас и того не видят.

Нефтяные войны, развязанные коллективным Западом, приведут к тому, что Россия, Китай, Индия и страны ОПЕК скажут "до свидания" Международному валютному фонду и создадут свою резервную валюту, которая будет называться "банкор". Доллары и евро станут валютами региональными.

Датский банк регулярно выдаёт прогнозы, которые называет шокирующими, и кое-что сбывается. Так, в прогнозе на этот год фигурировали отложенный отказ от ископаемого топлива, очередной виток холодной войны и падение акций компании МЕТА, которая признана в России экстремистской и чья деятельность в России запрещена. Всё сбылось.

С наступающим! А если не всё сбудется, легко можно сказать, что в действительности всё не так как на самом деле.

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