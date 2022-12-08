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Минобороны показало кадры тренировок спецназа ЦВО

08:55
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Они эффективно уничтожают украинские диверсионные группы

Спецназовцы Центрального военного округа эффективно уничтожают украинские диверсионные группы, а между боями постоянно совершенствуют свои навыки. Минобороны показало кадры тренировок.

Бойцы отрабатывают слаженность действий и навыки владения оружием. В арсенале наших военнослужащих - противотанковые ракетные комплексы, автоматические и ручные гранатометы, пулеметы. А после каждого боевого выхода - разбор проведённой операции и другие её варианты, чтобы отработать на полигоне новую тактику. Все это позволяет сохранить жизнь личному составу. Десятки спецназовцев удостоились государственных наград.

"В зоне специальной военной операции наша задача заключается в подавлении диверсионных групп противника, удержания рубежей на особо опасных участках направления, где противник начинает прощупывать своими малыми группами, там появляемся мы со своей группой, со своим вооружением полностью", - говорит командир группы специального назначения ЦВО с позывным "Уран".

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