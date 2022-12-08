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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:50
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Гвардии прапорщик Михаил Унгуряну с товарищами отразил атаку ВСУ, когда наша артбатарея находилась на марше. Старшина не только спас раненых сослуживцев, но и умело корректировал огонь орудия. Вражеский миномет иностранного производства был уничтожен.

Гвардии старший прапорщик Арсен Бийарсланов, находясь под массированным обстрелом артиллерии и авиации неприятеля, ликвидировал два БТР и более 10 радикалов. Нашей реактивной батарее удалось подавить противника.

Старший сержант Дмитрий Прытков обнаружил украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием. Разведгруппа внезапно атаковала врага. Дмитрий, получив ранение, продолжил вести бой. Уничтожены семь радикалов, остальные отступили.

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