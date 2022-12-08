Глава Еврокомиссии призналась в любви к русской опере

Урсула фон дер Ляйен посетила премьеру оперы "Борис Годунов" в Милане

Русскую культуру запретить невозможно. Всемирно известный миланский театр La Scala открыл новый сезон оперой "Борис Годунов".

Премьеру посетили президент и глава правительства Италии, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Несмотря на свою непримиримую позицию, она неожиданно призналась, что любит "хорошую оперу" и русских композиторов. Мусоргского и Чайковского назвала феноменальными. И даже подчеркнула, что культуру и политику всё-таки необходимо разделять.

Постановку транслировали на больших экранах у здания театра. Тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть триумфальную премьеру. Попытки украинских активистов сорвать представление не удались. Их оттеснила полиция.

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