Захарова: Запад использовал Минские соглашения для накачки Украины оружием

Ранее Ангела Меркель назвала соглашения попыткой дать Киеву время

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Zeit назвала истинную цель Минских соглашений. Это была попытка дать Киеву время, которое он бы использовал на подготовку к войне. Все страны-участницы, подписавшие договоренности, понимали, что конфликт на Украине лишь приостановлен, а не решен, отметила фрау Меркель, и добавила - свои действия по отношению к России в тот момент она не считает ошибочными.

"Украина образца 2014/15 года – это не сегодняшняя Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боёв в районе Дебальцево в начале 2015 года, Путин смог бы легко тогда их захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине. Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это и дало Украине драгоценное время", - заявила Меркель.

Интервью Ангелы Меркель немецкому изданию уже прокомментировала официальный представитель МИД России. Мария Захарова отметила, что заявления экс-канцлера доказывают - Германия и их союзники не планировали реализовывать подписанные документы и целенаправленно вооружали Киев.

"То есть Берлин, а соответственно и весь коллективный Запад: 1. Не собирался выполнять Минские соглашения. 2. Имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием. 3. Игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России", - написала Захарова.

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