Минздрав опроверг вхождение России в топ-5 стран по темпам распространения ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России уверенно снижается

Информация о том, что Россия входит в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказали в российском Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в СМИ опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), которые включают Россию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Однако данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений.

Более того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России, цитирует заявление Минздрава "Интерфакс".

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России в настоящее время проживает более 850 тысяч людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), причем отмечается устойчивый тренд по ежегодному снижению числа новых больных. В 2021 году количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составило почти 59 тысяч человек, что меньше на 2% по сравнению с 2020 годом. Это также меньше, чем в 2019 году.

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