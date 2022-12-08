CNN: США изучают запрос Украины на поставки кассетных боеприпасов

Во многих странах мира такие боеприпасы запрещены

Американские власти рассматривают запрос украинских властей на поставки кассетных боеприпасов. Об этом в среду, 7 декабря, рассказали информированные источники телеканала CNN.

Отмечается, эта просьба Киева стала "одним из самых противоречивых запросов" с начала специальной военной операции России на Украине. Однако американские власти не отвергли эту просьбу Киева сразу же после ее поступления.

Передача данного вида боеприпасов сопряжена с множеством ограничений со стороны Конгресса, однако в Вашингтоне полагают, что поставки подобных вооружений можно использовать в последнюю очередь — если запасы других боеприпасов для поставок Киеву иссякнут, утверждают источники.

В октябре источники сообщали, что Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы. Киев стремится получить так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM — разновидность кассетных боеприпасов, а также их европейские аналоги.

В России при этом неоднократно указывали, что Киев использует запрещенные методы войны, в том числе запрещенные кассетные боеприпасы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"