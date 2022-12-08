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CNN: США изучают запрос Украины на поставки кассетных боеприпасов

10:19
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Во многих странах мира такие боеприпасы запрещены

Американские власти рассматривают запрос украинских властей на поставки кассетных боеприпасов. Об этом в среду, 7 декабря, рассказали информированные источники телеканала CNN.
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Отмечается, эта просьба Киева стала "одним из самых противоречивых запросов" с начала специальной военной операции России на Украине. Однако американские власти не отвергли эту просьбу Киева сразу же после ее поступления.

Передача данного вида боеприпасов сопряжена с множеством ограничений со стороны Конгресса, однако в Вашингтоне полагают, что поставки подобных вооружений можно использовать в последнюю очередь — если запасы других боеприпасов для поставок Киеву иссякнут, утверждают источники.

В октябре источники сообщали, что Украина требует кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы от США и стран Европы. Киев стремится получить так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM — разновидность кассетных боеприпасов, а также их европейские аналоги.

В России при этом неоднократно указывали, что Киев использует запрещенные методы войны, в том числе запрещенные кассетные боеприпасы.

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