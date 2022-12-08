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Двух россиян задержали по подозрению в шпионаже для СБУ

10:28
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Они передавали данные об объектах Минобороны и ФСБ

В Севастополе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже для Службы безопасности Украины (СБУ).
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Задержанные передавали Украине сведения об объектах Минобороны и ФСБ, "что могло быть использовано против безопасности России", сообщили в четверг, 8 декабря, в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, одного из подозреваемых Украина завербовала еще в 2016 году. После начала СВО он передавал информацию о расположении объектов Минобороны. Летом мужчина привлек к противоправной деятельности еще одного жителя Севастополя, который собирал и передавал через WhatsApp данные об объектах ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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