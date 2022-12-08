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Москва и Анкара пытаются решить проблему заторов из танкеров в турецких проливах

10:46
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Пробка образовалась после начала действия ограничений цен на нефть из России

Российские и турецкие власти находятся в координации по проблеме заторов из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы, меры будут приняты при необходимости. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России в связи с тем, что Анкара потребовала предоставлять данные о страховании — письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

Источник рассказал, что "координация по этому поводу есть", все необходимые меры принимаются. По словам собеседника РИА Новости, "в СМИ почему-то проблему представляют как катастрофическую, ничего такого нет".

Ранее сообщалось, что из-за введения потолка цен на российскую нефть в Босфорском проливе скопились 20 танкеров, которые везут 18 млн баррелей нефти — не только российской, в основном из Казахстана. Затруднения возникли уже из-за того факта, что суда вышли из российских портов.

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Танкеры в турецких проливах
Танкеры в турецких проливах
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