FT: Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС против России

Будапешт также против увеличения фонда ЕС для помощи Украине

Венгрия в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза 7 декабря выступила против очередного пакета санкций в отношении России. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказали информированные дипломатические источники.

Как пишет The Financial Times, власти Венгрии "создают проблемы, где только могут" при обсуждении европейской политики в отношении России. Источник заявил, что "они становятся довольно предсказуемыми".

Кроме того, Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда Евросоюза, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

Ранее госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что подготовка европейскими странами солдат ВСУ лишь усугубляет конфликт на Украине, поэтому Венгрия не намерена в этом участвовать.

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