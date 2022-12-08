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Популярного российского блогера объявили в розыск

10:54
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Его разыскивают по уголовной статье

МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, признан в России иноагентом – прим. ред.).

Из данных базы МВД следует, что блогера разыскивают по уголовной статье. О каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Камикадзе Ди - автор YouTube-канала Kamikadzedead. Блогер покинул Россию в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству. В сентябре 2022 года Иванова внесли в реестр иноагентов и завели на него уголовное дело за фейки о ВС России.

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