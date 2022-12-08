Российские войска продолжают успешное наступление в зоне СВО

На земле работает наша артиллерия, поддержку с воздуха ведут экипажи армейской авиации

ВСУ сегодня обстреляли три населённых пункта ДНР. Под огонь украинских националистов попали Донецк, Пантелеймоновка и Ясиноватая. Радикалы выпустили снаряды, в том числе натовского калибра, а также ракеты из РСЗО "Град". Российские войска продолжают наступление.

Залп по танкам националистов в упор. Атака российской бронетехники поставила точку в наступлении на Яковлевку. Небольшой поселок отбит. Боевики ВСУ отброшены за окраины.

Сейчас в селе закрепляется спецназ. Переоценить значение этого, теперь уже бывшего, опорного пункта ВСУ сложно. Ведь, по сути, Яковлевка – ворота в Соледар. Боевики и так удерживают его с огромным трудом, а тут еще и со стороны Яковлевки жди удара. То есть и без того плачевное положение националистов в Донбассе теперь ещё ухудшилось.

На последней улице в Новоселовской сопротивления националисты почти не оказывают. Линия обороны ВСУ в поселке ликвидирована. Удержать позиции в развалинах под огнем минометов и ударами авиации боевикам не удается. 95% территории станицы заняты российскими войсками. Остановить наступление нашей группировки на Луганщине ВСУ не помогают даже срочно переброшенные в этот район резервы.

"Среди личного состава противника очень большие потери, такое впечатление, будто их завозят туда пачками, как будто где-то клонируют. Но, несмотря на это, продвижение идет вперед", - говорит ополченец.

Прорехи на Луганском фронте Киев пытается залатать силами наемников. Еще одну группу накануне разведчики обнаружили рядом с Кременной.

"Были моменты, когда мы столкнулись с немецкими ДРГшниками. Мы далеко забрались к ним в тыл, по крику "нихт шайзен" мы поняли, что это далеко не украинцы", - говорит боец спецподразделения "БАРС-13" с позывным "Камай".

Боевики так называемого "Иностранного легиона" сейчас составляют боевой костяк ВСУ и на Артемовском направлении. Сегодня отряд националистов, в котором 22 наемника из европейских стран, под прикрытием бронетехники пытался контратаковать российские подразделения в поселке Опытное. Но неудачно.

Кстати, среди наемников все больше тех, кто решил уехать домой. И дело не только в огромных потерях "Иностранного легиона". Но и вопиющей коррупции в ВСУ. Бывший британский солдат Джозеф Макдональд вспоминает – командиры националистов расхищали поставленное Западом оружие целыми грузовиками.

"У нас было две машины. В них было 84 винтовки М-4, еще 12 винтовок SCAR для сил специальных операций, пара Javelin, пулеметы M240-Bravo, и грузовик, полный боеприпасов. Все это просто пропало", - говорит Джозеф МакДональд, наемник, гражданин Великобритании.

В Донецкой республике в ходе оперативных мероприятий спецназ задержал несколько человек. Их подозревают в связях с диверсионными группировками СБУ Украины. И не исключено, что эти агенты передавали данные о местах расположения воинских частей и наводили артиллерию националистов на мирные кварталы Донецка.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"