Врачи спасли жизнь военнослужащему с тяжелейшим ранением головы

Ему в буквальном смысле восстанавливают лицо

Российские хирурги спасли жизнь бойцу после тяжелейшего ранения в голову и теперь в буквальном смысле восстанавливают его лицо. Врачам предстоит провести несколько сложнейших операций, во время которых они заново соберут часть черепа. Позади уже первый этап лечения.

В тяжелейшем состоянии, без сознания. В военно-морской госпиталь в Севастополе пациент поступил после обширного ранения головы - подорвался на мине.

"К нам в госпиталь поступил больной в тяжёлом состоянии с диагнозом "взрывная травма": острое кровотечение, отрыв верхней и нижней челюсти, отрыв мягких тканей дна полости рта, отрыв подбородка, щёчной области, с деффектом гортанной глотки", - рассказывает Станислав Латуха, старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии.

Действовать нужно было быстро и максимально оперативно. Как только врачи остановили кровотечение и стабилизировали общее состояние пациента, начали думать: как вернуть молодому парню лицо. Из Крыма солдат был доставлен в московский госпиталь имени Бурденко. Достаточно взглянуть на 3D-снимки, чтобы понять, с какой ювелирной точностью медики подошли к процессу реконструкции. Для восстановления жизненно-необходимых функций организма, вроде глотания и дыхания, выполнили протезирование глотки. Смоделировали даже язык - после заживления его чувствительность полностью восстановится. Все этапы планирования дальнейших оперативных вмешательств специалисты-хирурги разрабатывали в виртуальном формате. Для удобства и для большей наглядности. Расставили по местам кости, смещённые после ранения. Создали особые имплантаты - из них пациенту сделали, по сути, абсолютно новую нижнюю челюсть. Для неё из малоберцовой кости забрали так называемый трансплантат. Модель индивидуальной реконструктивной пластины напечатали на 3D-принтере. Для глазницы, которая оказалась полностью разрушена, спроектировали специальный механизм.

"Поскольку теперь, ну когда первое дело сделано: самое важное - жизнь спасена - необходимо сделать всё для того, чтобы вернуть этого пациента к жизни, в социум, по возможности к службе. И, в общем-то, это то, чем мы здесь занимаемся. Мы используем все средства высокотехнологичные из медицинской помощи для того, чтобы устранить вот эти вот разрушительные страшные последствия, которые возникают при ранении в лицо", - говорит Сергей Терещук, начальник центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко.

На завершающем этапе реконструктивных операций пациенту выполнят эстетическую коррекцию лица. Ему предстоит весьма длительный процесс реабилитации, но врачи дают хороший прогноз на восстановление.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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