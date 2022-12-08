ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве наградили волонтеров за мужество и отвагу в зоне СВО

11:56
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Они помогали нуждающимся, рискуя собственной жизнью

В Москве волонтёрам вручили государственные награды за мужество и отвагу при исполнении гражданского долга в зоне спецоперации. Торжественная церемония прошла в рамках международного форума "Мы вместе".

Ордена Мужества получили Юрий Гагарин, Кирилл Макаров, Дмитрий Никонов, Антон Птичкин. Посмертно  - Евгений Новиков и Георгий Шерстюков. Каждый из них, рискуя собственной жизнью, доставлял нуждающимся продукты и медикаменты, помогал людям выбраться из под обстрелов. Среди спасённых - сотни детей.

"К сожалению, этот год, когда от волонтеров,помимо доброго сердца, неравнодушия, желания помогать другим, требовалось настоящее мужество. Приходилось с риском для жизни [это делать]. И среди волонтеров есть потери. Потеряли ребят, которые погибли при выполнении, у них не было в руках оружия, они пришли помогать другим, но по ним стреляли, их убивали", - говорит первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Награждение волонтеров за мужество и отвагу в зоне СВО
Награждение волонтеров за мужество и отвагу в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.