В Москве наградили волонтеров за мужество и отвагу в зоне СВО

Они помогали нуждающимся, рискуя собственной жизнью

В Москве волонтёрам вручили государственные награды за мужество и отвагу при исполнении гражданского долга в зоне спецоперации. Торжественная церемония прошла в рамках международного форума "Мы вместе".

Ордена Мужества получили Юрий Гагарин, Кирилл Макаров, Дмитрий Никонов, Антон Птичкин. Посмертно - Евгений Новиков и Георгий Шерстюков. Каждый из них, рискуя собственной жизнью, доставлял нуждающимся продукты и медикаменты, помогал людям выбраться из под обстрелов. Среди спасённых - сотни детей.

"К сожалению, этот год, когда от волонтеров,помимо доброго сердца, неравнодушия, желания помогать другим, требовалось настоящее мужество. Приходилось с риском для жизни [это делать]. И среди волонтеров есть потери. Потеряли ребят, которые погибли при выполнении, у них не было в руках оружия, они пришли помогать другим, но по ним стреляли, их убивали", - говорит первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

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