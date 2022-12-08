Спасенные в Челябинской области щенки пошла на поправку

Они несколько часов пролежали в пакете на морозе

В Челябинской области волонтёры выхаживают шестерых щенков, которых спасли неравнодушные люди. Беспомощные малыши несколько часов пролежали в завязанном пакете на морозе. Их обнаружили прохожие, которые услышали тихий жалобный писк. Найдёнышей передали в приют.

О жалобном писке, доносящемся из-под моста, волонтерам из города Садка Челябинской области сообщил прохожий. Видимо, кто-то пытался утопить животных, выкинув их в пакете в реку, но до воды не добросил. Несмотря на падение с высоты, малыши остались живы.

"Когда приехали, делали все очень быстро. Очень переживали, что они замерзнут. Потому что, пока мы стояли, буквально минуты две, у нас уже руки колом вставали. А они уже лежали несколько часов", - рассказывает Эльмира Скобочкина, волонтер.

Сергей Скобочкин надел болотные резиновые сапоги и вброд перебрался к щенкам. В ледяной воде ноги моментально сковало холодом. Но желание помочь несчастным существам было сильнее.

"Двое были снизу, они к снегу примерзли. То есть их поднять даже сложно, они прилипли уже к снегу. А остальные, видать, чтобы теплее было, залезли на них сверху и лежали на них", - говорит Сергей.

Когда животных принесли в машину, они едва дышали, а двое вообще уже не подавали признаков жизни. Щенков сначала долго растирали. Затем, прижав к себе, отогревали собственным теплом. Когда следующим утром проснулись все шестеро, счастью волонтеров не было предела.

Сейчас четверолапые карапузы уже идут на поправку. В местном приюте их выхаживают - кормят из бутылочки детской смесью и кашами, и лечат. Параллельно животным начали подыскивать дом.

"Как только они пройдут адаптационный период, они сами начнут уже кушать еду, мы поставим им вакцинацию, то есть первичные прививки. Мы отдадим людям", - говорит Оксана Шеина, руководитель центра адаптации бездомных животных "Открытое сердце".

Передавать малышей под опеку новым хозяевам волонтеры будут строго по договору с ненавязчивым отслеживанием судьбы животных. К таким мерам людей просят отнестись с пониманием. Ведь они помогают защитить подопечных приюта от человеческой жестокости, с которой они и без того знакомы не понаслышке.

Татьяна Сидорова, Филипп Швырев. "ТВ Центр".

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