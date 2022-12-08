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Оттепель надвигается на Центральную Россию

12:04
  • четверг
  • 08 декабря 2022

В выходные ожидается около нуля

На Центральную часть России надвигается оттепель и обильные осадки. Уже сегодня в Москве и области снегопад и небольшое потепление. Коммунальные службы переведены в усиленный режим.

На дорогах пробки и многочисленные аварии. Массовое ДТП с участием 7 автомобилей произошло на МКАД. На месте работают оперативные службы. Сразу 5 автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе. Движение в сторону области затруднено.

Но резкое потепление ещё впереди. По прогнозам синоптиков, в конце этой недели ожидается около нуля градусов и рекордное количество осадков.

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Снегопад
Снегопад
Снегопад
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