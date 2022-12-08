ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Пострадавших нет

Под украинский обстрел попал населенный пункт в Яковлевском округе Белгородской области.

Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколками повреждена линия электропередачи, ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет", - написал глава региона в telegram-канале.

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