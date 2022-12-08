Минэнерго не увидело серьезных рисков для России от потолка цен на нефть

Ведомство прокомментировало оценки экспертов

Введение странами Запада потолка цен на российскую нефть не приведет к существенным последствиям для российской экономики. Такое мнение в четверг, 8 декабря, высказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Представитель Минэнерго прокомментировал заявление экспертов ЦБ о возможном шоке для российской экономики из-за введения потолка нефтяных цен.

Сорокин напомнил, что "анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ". В Минэнерго в этим мнение не согласны в той части, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики.

Замминистра отметил, что большая часть рынков доступны для российской нефти на адекватных рыночных принципах, а колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний, сообщает ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что "мы продолжаем продавать нефть и будем продавать", несмотря на попытки Запада навязать потолок цен. Для этого используются новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки.

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