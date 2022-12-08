ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минэнерго не увидело серьезных рисков для России от потолка цен на нефть

11:23
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Ведомство прокомментировало оценки экспертов

Введение странами Запада потолка цен на российскую нефть не приведет к существенным последствиям для российской экономики. Такое мнение в четверг, 8 декабря, высказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.
"Европа делает вид, что влияет на ситуацию": эксперт о потолке цен на российскую нефть

Представитель Минэнерго прокомментировал заявление экспертов ЦБ о возможном шоке для российской экономики из-за введения потолка нефтяных цен.

Сорокин напомнил, что "анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ". В Минэнерго в этим мнение не согласны в той части, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики.

Замминистра отметил, что большая часть рынков доступны для российской нефти на адекватных рыночных принципах, а колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний, сообщает ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что "мы продолжаем продавать нефть и будем продавать", несмотря на попытки Запада навязать потолок цен. Для этого используются новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.