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Задержанным за шпионаж в пользу СБУ россиянам грозит до 20 лет тюрьмы

11:40
  • четверг
  • 08 декабря 2022

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Севастополя

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя за шпионаж в пользу Украины. По данным ведомства, мужчины передавали СБУ сведения о военных объектах нашей страны. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым уже избрана мера пресечения.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который работал в интересах Службы безопасности Украины. Доказательства в телефоне – житель Севастополя собирал и передавал иностранным спецслужбам через социальные сети данные об объектах ФСБ России.

С кураторами из СБУ его свел друг еще летом. Знакомого тоже задержали. Это еще один житель Севастополя, сторонник украинской идеологии. На иностранные спецслужбы работал с 2016 года. А после начала специальной военной операции стал передавать данные о расположении объектов нашего Министерства обороны. За что получал денежное вознаграждение.

Данные могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности страны. Деятельность этих шпионов пресечена, но оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Возбуждены уголовные дела по статье "Государственная измена". Им грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, ТВ Центр, Севастополь.

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