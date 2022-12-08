ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД обвинил НАТО в осведомленности о плане ВСУ ударить по аэродромам в России

11:41
  • четверг
  • 08 декабря 2022

В результате ударов погибли трое российских военных

Североатлантический альянс был в курсе подготовки последних попыток украинских атак на российские военные аэродромы. Такое заявление в четверг, 8 декабря, сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Берлин признал "законными" украинские удары по аэродромам в России
Спутники США снимали аэродром в Энгельсе перед атакой дронов ВСУ

Российский дипломат не привел подробности в этой связи, однако напомнил, что армия России ответила незамедлительным массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины.

Гаврилов призвал не питать сомнений в связи с тем, что "так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма", сообщает РИА Новости.

ВСУ предприняли попытки ударов по российским военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области, используя реактивные беспилотники советского производства. Дроны перехватила российская ПВО, однако при падении и взрыве обломков два самолет получили незначительные повреждения. Трое российских военнослужащих получили смертельные ранения, еще четверо госпитализированы.

В Госдепартаменте заявили, что американские власти не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь. Позднее в Пентагоне заверили, что не были осведомлены о намерения ВСУ нанести удары по российским аэродромам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.