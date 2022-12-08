МИД обвинил НАТО в осведомленности о плане ВСУ ударить по аэродромам в России

В результате ударов погибли трое российских военных

Североатлантический альянс был в курсе подготовки последних попыток украинских атак на российские военные аэродромы. Такое заявление в четверг, 8 декабря, сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Российский дипломат не привел подробности в этой связи, однако напомнил, что армия России ответила незамедлительным массированным ударом по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины.

Гаврилов призвал не питать сомнений в связи с тем, что "так будет каждый раз в случае продолжения актов украинского терроризма", сообщает РИА Новости.

ВСУ предприняли попытки ударов по российским военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области, используя реактивные беспилотники советского производства. Дроны перехватила российская ПВО, однако при падении и взрыве обломков два самолет получили незначительные повреждения. Трое российских военнослужащих получили смертельные ранения, еще четверо госпитализированы.

В Госдепартаменте заявили, что американские власти не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь. Позднее в Пентагоне заверили, что не были осведомлены о намерения ВСУ нанести удары по российским аэродромам.

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