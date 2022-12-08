В Москве мужчина маске поджег квартиру с женщиной и ребенком

Подозреваемый задержан

В Москве мужчина в медицинской маске поджег дверь квартиры, где проживали женщина с малолетним ребенком.

ЧП произошло рано утром 6 декабря в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного. В результате происшествия пострадали 24-летняя девушка и ее двухлетний сын. Их госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения.

32-летний подозреваемый задержан. СМИ пишут, что мужчина пошел на такой поступок, чтобы припугнуть владельца квартиры, который остался ему должен. Он не знал, что жилье снимается.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование дела находится на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры.

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