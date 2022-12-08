Попова предупредила о напряженной ситуации с гриппом в ряде регионов

Минздрав призывает вакцинироваться и носить маски

Обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряженная. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что случаи заражения гриппом выявлены в 74 субъектах Российской Федерации, но ситуация в регионах разная. Где-то ситуация уже достаточно напряженная, где-то пока еще ситуация более менее спокойная и стабильная, пояснила Попова.

Руководитель Роспотребнадзора также рассказала в эфире телеканала "Россия 24", что вариант гриппа А (H1N1) 2009 или свиной грипп поражает в первую очередь детей и людей старшего поколения, а также людей с ослабленным здоровьем.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что российские вакцины против гриппа доказали свою эффективность. Препараты содержат все необходимые компоненты для профилактики заражения любым штаммом – в том числе свиного гриппа.

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