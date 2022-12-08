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Минфин спрогнозировал дефицит бюджета по итогам 2022 года

12:19
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Его размер оценивается примерно в 2% ВВП

Министерство финансов России оценивает дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года примерно в 2% ВВП. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал руководитель ведомства Антон Силуанов.
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Министр пояснил, что Минфин осуществляет большие операции на финансовом рынке, а в конце года будут проводиться достаточно значительные объемы бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года.

С учетом этого в 2022 году предварительно прогнозируется дефицит бюджета примерно в 2% ВВП. В 2023 году, по словам Силуанова, ожидается примерно такой же показатель, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минфине рассказали, что в декабре ожидается 176,1 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Такой объем дополнительных доходов от продажи энергоресурсов связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.

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