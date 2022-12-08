В России с коронавирусом госпитализировали 1453 человека

За сутки в России госпитализированы 1453 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 7430 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6315 человек, скончались 54 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1697 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 207. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 863 человека, в Московской области – 230.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21643194 случая заболевания, зарегистрировано 392454 летальных исхода.

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