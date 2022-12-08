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В Кремле предложили создавать НКО для помощи вернувшимся из зоны СВО

12:40
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Российские власти уже ввели ряд мер поддержки военнослужащих

Специальные некоммерческие организации (НКО) для оказания помощи вернувшимся из зоны проведения спецоперации военнослужащим должны быть созданы в России. Такое мнение в четверг, 8 декабря, высказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
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Представитель Кремля призвал всех готовиться к тому, что военнослужащие вернутся со спецоперации домой, а также напомнил, что "это не просто была увеселительная прогулка, и, конечно, будут раненые, будут инвалиды, им всем, безусловно, нужна будет помощь со стороны гражданского общества".

Новиков выступил за создание НКО по аналогии с теми, которые были созданы для ветеранов войны в Афганистане: "Боевое братство", "Союз десантников", "Ассоциация Героев".

Военным потребуется психологическая помощь и медицинская реабилитация, помощь в социализации. Необходимы будут и законодательные изменения, но самое главное — эмпатия, внимание со стороны гражданского общества, со стороны всех граждан нашей страны, цитирует Новикова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с матерями военных, которые участвуют в спецоперации или готовятся к участию в ней. Он напомнил, что российские власти уже реализуют комплекс мер поддержки военнослужащих и их семей. Например, принят федеральный закон, по которому мобилизованным и членам их семей дается право на отсрочку платежей по кредитам.

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