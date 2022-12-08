ЕС заявил об истощении запасов военной техники из-за помощи Украине

Это признал Жозеп Боррель

Запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются.

Об этом в четверг, 8 декабря, заявил Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он призвал страны Евросоюза взять на себя ответственность за свою безопасность.

"Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий", - сказал он.

Ранее Боррель заявил, что в общей сложности поставил Украине оружия более чем на восемь миллиардов евро.

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