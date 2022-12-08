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Собянин рассказал о работе московских специалистов в Донбассе

12:25
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Мэр рассказал о своей поездке в Донбасс

Специалисты из Москвы занимаются восстановлением объектов социальной инфраструктуры в Донбассе. Они помогли подготовить республики к зимнему отопительному сезону, сообщил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Сегодня несколько сотен наших работников находятся там, оказывая поддержку аварийным бригадам, которые работают в области энергетики", — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что целью его недавней поездки в Донбасс было не только пообщаться с ребятами, которые сегодня несут там службу, но и оказать необходимую помощь.

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