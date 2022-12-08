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Собянин: Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку участников СВО и их семей

12:57
  • четверг
  • 08 декабря 2022

В такое время важно не терять чувства товарищества и долга

Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку военнослужащих, их семей, а также на восстановление новых территорий.
Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне

Об этом в прямом эфире телеканала "ТВ Центр" сказал мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что доходы от проведения новогодних мероприятий будут значительно выше, чем от экономии на празднике.

В этом году праздничных салютов, большие уличные концерты отменены, тем не менее у москвичей будет полноценный Новый год. В уличных гуляньях задействованы десятки тысяч предприятий малого бизнеса - это общепит, торговля, гостиничные и транспортные услуги.

"В такой Новый год не надо забывать о семьях военнослужащих, об их детях, тех, кто работает на оборонных предприятиях, не надо забывать о том, что наши ребята рискуют жизнью на передовой. Конечно, ничего этого не надо забывать, и, праздник должен быть посвящен в первую очередь им. Но праздник должен быть праздником", - подчеркнул Собянин.

По словам мэра Москвы, участники специальной военной операции также поддерживают организацию праздничных мероприятий и детских новогодних елок.

Собянин призвал горожан сохранять уверенность в завтрашнем дне, не терять чувства взаимной помощи,  товарищества и долга.

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