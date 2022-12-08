Минтруд разъяснил учет участия в СВО в стаже для получения пенсии

В страховом стаже будут учтены периоды прохождения службы в рамках спецоперации

Каждый день участия в специальной военной операции России на Украине учитывается в стаже как два дня работы. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда уточнил, что такой же порядок расчета — день за два — относится и к льготному страховому стажу.

Кроме того, период участия в спецоперации будет засчитываться как 3,6 пенсионных коэффициента. Это двойной размер пенсионных коэффициентов за нестраховой период, сообщает РИА Новости.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому период участия россиян в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере. Это распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также на контрактников и добровольцев.

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