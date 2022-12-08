Песков: Москва завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть

Россия отказалась подчиняться санкциям Запада

Работа российских властей над ответом странам Запада, которые установили потолок цен на нефть, подходит к завершению. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов заявил, что "подготовку завершаем".

Конкретные варианты ответа Песков называть не стал и не привел какие-либо подробности, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что в России рассматривается три варианта ответного механизма на введение странами "Большой семерки" (G7) Австралии и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. В частности, может быть введен полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или их цепочку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"