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Врачи ведущих клиник Москвы вылечили более 280 детей из ЛНР и ДНР

13:10
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Столичные специалисты поддерживают связь с коллегами из республик

В ведущих медицинских учреждениях Москвы в этом году прошли лечение более 280 детей из Луганской и Донецкой народных республик. В столичных больницах пациентам оказали необходимую хирургическую и реабилитационную помощь.

Только в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перевели почти 90 детей с тяжелыми и средней тяжести минно-взрывными ранениями. Об этом рассказал директор института Валерий Митиш.

"Благодаря слаженному взаимодействию врачей из разных регионов, задействованию специализированного транспорта, а также санитарной авиации уже в течение суток после травмы большая часть пациентов получает высококвалифицированную хирургическую помощь. В результате ни у одного ребенка, который проходил лечение в нашем институте, не было гнойных осложнений и никому не потребовалась ампутация", — сказал Митиш.

Столичные специалисты поддерживают связь с коллегами из республик и консультируют их по разным вопросам. Кроме того, московские врачи работают в медицинских учреждениях ДНР и ЛНР в составе мультидисциплинарных бригад. В частности, научные сотрудники НИИ неотложной детской хирургии и травматологии оказывают специализированную хирургическую помощь пациентам в Луганской республиканской детской клинической больнице. Также они проводят научные конференции и обучающие семинары по неотложной детской хирургии и травматологии на базе Луганского медицинского университета.

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