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Песков объяснил слова Путина о новых территориях

13:40
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Речь о присоединении новых территорий к России не идет

Заявление российского лидера о присоединении к России новых территорий означало, что это сделано для защиты проживающих там людей. Об этом в четверг, 8 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины

Официальный представитель Кремля напомнил, что одной из целей специальной военной операции России является защита республик Донбасса и юго-востока Украины.

Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов России, подчеркнул Песков. При этом цели спецоперации остаются прежними, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гарантировать территориальную целостность Украины в сегодняшних границах может только Россия. Западные территории перешли в состав Украины по решению советского руководства, напомнил глава государства.

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Владимир Путин и пресс-секретарь Дмитрий Песков
Владимир Путин и пресс-секретарь Дмитрий Песков
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