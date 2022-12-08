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Госдума запретила суррогатное материнство для иностранцев

13:08
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Это поможет защитить детей от преступлений

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев.
Почему в России хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев

Закон поможет предотвратить торговлю детьми и защитить их от преступлений, объяснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы", - написал он в своем telegram-канале.

Воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина – россиянка, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

Документ был внесен на рассмотрение в июне 2021 года группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым.

 

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