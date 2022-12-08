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В Москве начали проверку после жалоб на подозрительную Coca-Cola

13:38
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Компания ушла из России из-за СВО

Роспотребнадзор начал проверку после жалоб на "подозрительную Coca-Cola" в ряде столичных и подмосковных магазинов.
В Бухаресте сгорел грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola

В социальных сетях появились фотографии Coca-Cola со свежими датами розлива. При этом компания покинула российский рынок на фоне начавшейся СВО, производство и продажа напитков остановлено. Не исключено, что продающаяся Coca-Cola – контрафакт.

"Мы получили несколько жалоб. Начата проверка", – заявил Роспотребнадзор в своем telegram-канале.

В марте Coca-Cola Hellenic Bottling Company объявила о приостановке бизнеса в России в связи с началом СВО. 16 июня компания сообщила об остановке производства и продажи своей продукции в стране. Сообщалось, что "как только запасы на складах будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России".

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