Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Овны - в зоне риска, а Рыбам следует затаиться

Овны

Студенты и путешественники сегодня в зоне риска: может случиться небольшая авария или в табеле появится двойка. Имейте в виду, что неприятности будут исходить от мужчин.

Тельцы

У вас могут сорваться встречи, договоренности, поездки. Курьер по пути к вам может заблудиться. Посылка уйти обратно. Но в качестве компенсации звезды обещают премию за работу.

Близнецы

Не давайте в долг друзьям и не затевайте с ними совместных проектов. Сегодня день, когда финансы и дружба несовместимы. Так и скажите, если кто-то спросит.

Раки

Луна попала впросак, едва вступив в ваш знак - неприятно, но не кардинально. Сейчас вы можете не поверить, но знайте, все не так трагично, как кажется!

Львы

Вы сегодня можете впутаться в тайный роман или отношения с абьюзером. Любовь с первого взгляда звучит романтично, но звезды однозначно вам советуют: бегите!

Девы

Неожиданные перемены, чьи-то увольнения или приход новых сотрудников - на работе полно новостей. Возможно, у вас изменятся обязанности или график. Отнеситесь к этому с пониманием.

Весы

Вам не нужно сегодня надеяться на авось, съедая второе пирожное или выходя из дома на полчаса позже. Звезды не дадут вам спуска, так что включайте дисциплину.

Скорпионы

День покупок, которые вам никогда не пригодятся, и прочих глупых способов потратить деньги. Дайте себе слово ничего сегодня не приобретать. И звезды похвалят вас за выдержку.

Стрельцы

Домашние проблемы будут атаковать вас: в квартире что-то может сломаться, дети будут требовать внимания и капризничать. Воздержитесь от приема гостей, уборки, сверления стен. И запаситесь терпением.

Козероги

Завтра в ваш знак пожалует Венера. И это будет один из самых приятных дней месяца. Ну а сегодня перетерпите - звезды не могут вас порадовать большой удачей.

Водолеи

Вам надо поберечь все свои ресурсы: и финансовые, и душевные, и энергетические. Возьмите паузу и отдохните хорошенько в эти выходные, вы здорово устали.

Рыбы

Совсем неподходящий день для творчества, работы, любви и даже развлечений. Затаитесь и проведите эту пятницу в будничных делах - завтра будет куда лучше!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"