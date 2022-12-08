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Украинская делегация в Конгрессе США вытерла ноги о флаг ДНР

14:50
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Американские политики радостно посмеялись

Украинская делегация демонстративно вытерла ноги о флаг Донецкой Народной Республики на приёме в Конгрессе США. Возмутительные кадры в Сеть выложил украинский актёр, возглавлявший делегацию.

При этом вопиющий пример неуважения к свободному выбору людей американские высокопоставленные лица никак не осудили. Напротив, представители Конгресса смеялись и радостными возгласами одобряли происходящее, снимая всё на телефоны.

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Украинская делегация вытерла ноги о флаг ДНР
Украинская делегация вытерла ноги о флаг ДНР
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