Турция обсудит с Россией 25-процентную скидку на газ

Или же отсрочку по платежам

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Анкаре, представители Турции планируют провести в пятницу переговоры с российской делегацией.

Обсуждаться будет более чем 25-процентная скидка на импортируемый из России газ. Анкара хочет, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и задним числом на некоторые платежи 2022-го. Если заключить такую сделку не удастся, Турция постарается получить отсрочку по платежам до 2024 года.

Так турецкие власти пытаются снизить давление на лиру и избежать роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов в 2023 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет подготовку к созданию газового хаба, через который голубое топливо будет поставляться в Европу.

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