ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция обсудит с Россией 25-процентную скидку на газ

14:02
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Или же отсрочку по платежам

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Анкаре, представители Турции планируют провести в пятницу переговоры с российской делегацией.

Россия в декабре может заработать на нефти и газе дополнительно 176,1 млрд рублей
FT: ЕС обсудит снижение потолка цен на российский газ

Обсуждаться будет более чем 25-процентная скидка на импортируемый из России газ. Анкара хочет, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и задним числом на некоторые платежи 2022-го. Если заключить такую сделку не удастся, Турция постарается получить отсрочку по платежам до 2024 года.

Так турецкие власти пытаются снизить давление на лиру и избежать роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов в 2023 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет подготовку к созданию газового хаба, через который голубое топливо будет поставляться в Европу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Газохранилище
Газохранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.