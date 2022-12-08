Задержан подозреваемый в поджоге квартиры на северо-западе Москвы

В больнице оказались женщина и ее двухлетний сын

Долго скрываться не получилось. Всего два дня понадобилось следователям и оперативникам, чтобы найти поджигателя квартиры на улице Демьяна Бедного. Не помогли никакие средства конспирации.

На этих кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как мужчина в медицинской маске заходит в подъезд пятиэтажки. А потом как ни в чем не бывало выходит. Хотя несколькими минутами ранее он хладнокровно бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь квартиры, в которой находилась 24-летняя женщина и ее двухлетний сын.

Все случилось около 6 утра минувшего вторника. Соседи вовремя вызвали пожарных. Однако женщину доставили в больницу уже с серьезными ожогами. У мальчика диагностировали повреждение дыхательных путей.

"Следствием установлено, что возгорание произошло в результате поджога. В настоящее время подозреваемый 1990 года рождения задержан. Он доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, расследование продолжается", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

На месте следователи обнаружили пластиковую бутылку с остатками горючего. По одной из версий, которые обсуждаются в соцсетях, подозреваемый был закладчиком наркотиков. Якобы он поджег входную дверь в квартиру, потому что хотел припугнуть ее владельца, который остался ему должен. Однако соседи утверждают, что квартира не сдавалась. Женщина с ребенком жила в квартире родителей.

Несмотря на то, что пожарные приехали быстро, квартира успела серьезно пострадать. Обгорела мебель и личные вещи. Хорошевская межрайонная прокуратура взяла на контроль оказание семье социальной помощи и проведение ремонта в квартире. Ни соседи, ни пострадавшая семья с задержанным не знакомы. Все теряются в догадках - для чего понадобилось поджигать квартиру.

Сейчас ответ на этот вопрос пытаются получить следователи. По некоторым данным, подозреваемый 32-летний мужчина ранее уже был судим. За ним числится целый букет правонарушений - угон, кража и мошенничество. Теперь ему грозит еще одна статья - покушение на убийство двух и более лиц.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Илья Ушаков, "ТВ Центр"

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