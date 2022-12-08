Жители подмосковного Щелкова оказались без отопления зимой

Горячая вода в трубы подается небольшими порциями

Уроки - в пуховике, сон - в обнимку с батареями. Так жители одного из микрорайонов подмосковного Щелкова живут уже несколько месяцев. Управляющая компания с сентября не может наладить систему отопление в их домах. И вроде ремонтные работы даже ведутся, но точных сроков их окончания никто не называет.

Зимняя куртка и валенки - по-другому жители микрорайона Бахчиванджи в подмосковном Щелкове согреться в своих квартирах не могут. Начиная с сентября, в домах регулярные перебои с отоплением.

Горячая вода в трубы подается небольшими порциями, рассказывает местный житель Алексей. В результате батареи чуть теплые. Молодой человек вручную сливает ледяную воду, чтобы дать возможность горячей пройти дальше по радиатору.

"Сливаем каждый день ведра по три с каждого радиатора. Чтобы он прогрелся полностью. Но буквально где-то через два-три часа он опять остывает наполовину", - говорит Алексей.

Но у некоторых жильцов и такой возможности нет. В квартирах постоянная сырость, на стенах уже образовалась плесень. Дети вынуждены спать возле батарей, а делать уроки - укутавшись в пуховики. Дома промерзают, а с чердаков спускаются погреться совсем неприятные соседи - жуки.

Почему в декабре в многоквартирных домах нет отопления, мы решили поинтересоваться в управляющей компании. Однако главный инженер в последний момент разговаривать с нами отказался, а директор и вовсе уехал, сославшись на безотлагательные дела. Отдуваться за всех пригласили рядового сотрудника.

"Батареи холодные, потому что нужно стояки менять. Люди работают и вечерами, и ночами, и в выходные. Но, к сожалению, не успеваем", - сказал он.

Котельная, которая подает тепло, уже старая, а еще находится в ведомстве Министерства обороны. Раньше микрорайон считался военным городком. По словам представителя местной администрации, вдобавок ко всему около месяца назад там случился гидроудар. Трубы прорвало сразу в нескольких местах, и их латают до сих пор. Чтобы такая проблема больше не возникала, строят новую муниципальную котельную. Но заработает она только к следующей зиме.

Представитель администрации сообщил, что для скорейшей замены стояков в квартирах они пригласили слесарей из других управляющих компаний. На время отключения батарей готовы предоставлять жителям электрические обогреватели. А как только система будет налажена, пообещали сделать перерасчет платы за коммунальные услуги и вычесть суммы за отсутствующее отопление и набежавшие киловатты.

Илья Данильцев, Сергей Смирнов, Даниил Егоров, Владислав Карташов, "ТВ Центр"

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