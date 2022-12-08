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В Москве стартовал турнир по настольному теннису для незрячих людей

15:05
  • четверг
  • 08 декабря 2022

Участвуют спортсмены из России и Белоруссии

Сегодня в Москве начался турнир Top twelve по настольному теннису (шоудаун) для людей с ограничениями по зрению. В соревнованиях участвуют спортсмены со всей России, а также из Белоруссии.

Поскольку видеть они не могут, играют в светонепроницаемых очках специальным, озвученным, шариком. Таким образом, ориентируются только на сигнал.

Также на столе есть борта с лузами и щит по центральной линии.  Для участников такой вид спорта - прекрасная возможность улучшить координацию и сохранять физическую форму.

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Турнир по настольному теннису (шоудаун)
Турнир по настольному теннису (шоудаун)
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