В Москве стартовал турнир по настольному теннису для незрячих людей

Участвуют спортсмены из России и Белоруссии

Сегодня в Москве начался турнир Top twelve по настольному теннису (шоудаун) для людей с ограничениями по зрению. В соревнованиях участвуют спортсмены со всей России, а также из Белоруссии.

Поскольку видеть они не могут, играют в светонепроницаемых очках специальным, озвученным, шариком. Таким образом, ориентируются только на сигнал.

Также на столе есть борта с лузами и щит по центральной линии. Для участников такой вид спорта - прекрасная возможность улучшить координацию и сохранять физическую форму.

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